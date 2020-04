In Bayern legen Museen erste zeitgeschichtliche Sammlungen von der Corona-Krise an. Gerade für Heimatmuseen sei das wichtig, hieß es von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Schon jetzt sei die Corona-KriseMedizin- und Zeitgeschichte - die Erfahrungen der Menschen würden langfristig auch die Stadt- und Regionalgeschichte prägen. Ein Zeitzeugnis seien zum Beispiel Zettel in Schaufenstern - mache man davon jetzt kein Foto, seien sie weg.