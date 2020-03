Wegen der anhaltenden Corona-Krise wird Schutzausrüstung immer knapper, vor allem Atemschutzmasken. Textilunternehmen und auch Privatleute wollen Abhilfe schaffen. Doch nach Ansicht von Gesundheitsexperten bieten diese Masken oft keinen wirksamen Schutz.

Die Not ist groß und sie macht erfinderisch: Anleitungen, wie man ein paar Stücke Stoff und Schnüre zu einer Maske zusammennäht, kursieren in sozialen Netzen. Textilhersteller wie Trigema aus Burladingen oder Mey aus Albstadt, die noch in Deutschland fertigen, steigen in die Produktion von Stoffmasken ein.

Die Stadtverwaltung von Essen hat eine "Näh- und Pflegeanleitung" online gestellt für einen "Behelf-Mund-Nasen-Schutz (BMNS)" – ein Begriff, der sich an die amtliche Bezeichnung für das Original anlehnt: OP-Masken, wie sie vor allem in asiatischen Ländern auch in der Öffentlichkeit getragen werden, heißen in der Fachwelt Mund-Nasen-Schutzmasken, abgekürzt MNS.

Sie unterliegen europäischer Normierung. Mit den BMNS, wie sie die Stadt Essen empfiehlt, haben die normierten Masken außer der Form nicht viel gemein.

Der Unterschied zwischen Atem - und Mund-Nasen-Schutzmaske dpa Bildfunk picture alliance/dpa Atemschutzmasken sind aus gehärtetem Papier oder Stoff, liegen eng an, berühren aber Mund und Nase nicht, haben eine statisch aufgeladene oder eine andere Filterschicht. Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) werden auch OP-Masken genant, sind aus mindestens drei Stoffschichten, wobei die mittler die Filterwirkung hat und die äußere Flüssigkeitsabweisend sein muss.

"Keine Filterwirkung"

Daher ist Ming Gutsche über diesen Trend entsetzt. Die aus China stammende deutsche Geschäftsfrau ist seit 1996 mit Ihrer Firma DACH in Rastatt auf den europäischen Medizinmarkt spezialisiert. Sie entwirft zum Teil selbst "Persönliche Schutzkleidung" (PSA), die sie bis zuletzt in China fertigen ließ.

Von Stoffmasken ohne Zertifikat hält sie nichts: "Sie sind völlig ungeeignet. Solche Produkte haben überhaupt keine Filterwirkung. Sie sind sogar gefährlich, denn wer eine solche Maske aufzieht, fühlt sich womöglich geschützt, aber tatsächlich schützen sie gar nicht. Vielleicht schützen sie vor Kälte, aber definitiv nicht vor Viren."

Tatsächlich schreiben die EU-Normen vor, dass die Mund-Nasen-Schutzmaske "aus einer Filterschicht besteht, die zwischen Stoffschichten eingebettet, mit diesen fest verbunden oder in diese eingepasst ist."

Spezielle Filterschicht fehlt

Die meisten Schnittmuster, die nun kurieren, aber auch das Produkt, das der schwäbische Textilunternehmen Wolfgang Grupp auf der Homepage seiner Firma Trigema anbietet, sehen nur zwei Schichten vor und weisen vor allem keine spezielle Filterschicht auf.



Daher warnt auch der selbstständige Sachverständige für das Gesundheitswesen, Christian Kühn aus Bovenau bei Rendsburg, eindringlich vor solchen Behelfsmasken: "Bei biologischen Gefahrenlagen und Viren der Gefahrenklasse 3 – wozu der Coronavirus derzeit zählt – sind wegen der Filtrierleistung und der kleinen Gesamtleckageraten mindestens Masken der Schutzstufe drei einzusetzen. Hiervon sind Stofftücher meilenweit entfernt."

Dauer 0:37 min Woher kommt der Mangel an Schutzmasken? Tobias Frey

Arbeitsrechtliche Bedenken

Christian Kühn ist auch Experte für Arbeitsschutz. Die Presseberichte über Kliniken, die nun in großer Stückzahl bei deutschen Textilunternehmen die – aus seiner Sicht untauglichen – Masken bestellen, sieht er mit großer Sorge.

Und mehr noch: Auch rechtlich würden sich Kliniken mit diesen Masken auf dünnes Eis wagen, denn nach den arbeitsrechtlichen Bestimmungen dürfe der Arbeitgeber diese Masken nicht als persönliche Schutzausrüstung einsetzen und der Arbeitnehmer dürfe diese Masken auch nicht verwenden, "selbst wenn der Arbeitgeber dies verlangen würde. Das wäre eine rechtswidrige Anweisung des Arbeitgebers."

Kühn will die gute Absicht der Anbieter wie Mey oder Trigema nicht anzweifeln: "Sicherlich steht hier die Idee, aktiv aus der Not heraushelfen zu wollen, im Vordergrund."

Warnung vor Engpässen schon seit Februar

Die jetzige Knappheit an echter Schutzausrüstung – seien es Atemschutzmasken oder Mund-Nasen-Schutzmasken, lastet Kühn der Politik an. Die Bundesregierung und die Länder hätten die eigenen Pandemie-Pläne und Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht befolgt. Sie hätten keine entsprechenden Reserven an persönlicher Schutzausrüstung für die Einrichtungen der Kritischen Infrastruktur – etwa Kliniken und Rettungswesen – vorgehalten.

Laut Kühn sei das Bundesgesundheitsministerium "bereits Anfang Februar" gewarnt worden, dass in vielen Rettungsdiensten die persönliche Schutzausrüstung zu Ende geht. Auch Ming Gutsche warnte schon früh vor dem absehbaren Mangel, denn ihr Unternehmen war früh von dem Exportstopp betroffen, das die chinesische Regierung auf solche Produkte erhoben und mittlerweile wieder aufgehoben hat.

In China werden nach Schätzungen rund 90 Prozent aller Atem- und Mund-Nasen-Schutzmasken weltweit gefertigt. Um die Abhängigkeit von den chinesischen Herstellern zu verringern, hatte die Unternehmerin schon vor der Corona-Krise begonnen, eine eigene Fertigung von Atemschutzmasken in Rastatt aufzubauen: "China hat uns ja vorgemacht, wie man nach dem Shutdown die Ausbreitung verhindern kann: Mit Masken für alle."