Die Abgeordneten haben am Dienstag erneut die Grünen-Politikerin Aras zur Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg gewählt. Im SWR-Interview gibt sie Job-Einblicke.

"Die letzten fünf Jahre waren wirklich ein Stresstest", sagt Muhterem Aras (Grüne) am Dienstagmorgen in SWR Aktuell. Aber der sei sehr gut bewältigt worden, so die amtierende - und auch künftige Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg.

Wer aber im Parlament die Grenzen überschreite, "der kriegt auch die rote Karte", sagt Aras. Während ihrer Amtszeit zog sie diese wiederholt gegen die Angriffe einiger Abgeordneter aus den Reihen der AfD. Im Dezember 2018 erreichten die Eskalationen ihren Höhepunkt: Nach einem Tumult ließ Aras den damaligen AfD-Abgeordneten Stefan Räpple von der Polizei aus dem Parlament führen.

"Traumjob" Landtagspräsidentin?

Auf die Frage, ob trotz alledem Landtagspräsidentin zu sein, ihr "Traumjob" sei, sagt Aras: "Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Traumjob ist, aber es ist wirklich eines der schönsten Ämter in diesem Land." Sie könne überparteilich an vielen verschiedenen Themen grundsätzlich arbeiten, sagt die Politikerin, die seit zehn Jahren dem baden-württembergischen Landtag angehört. "Aber natürlich bin ich Grünen-Politikerin", so Aras. Jedoch seien Themen, wie Heimat, Zusammenhalt und Grundwerte etwas, das alle angehe: "Deshalb finde ich das eines der schönsten Ämter."

Bundestagswahlkampf beeinflusst Landtagsdebatten

"Die Debatten sollen heftig sein, kontrovers, die Fraktionen sollen sich voneinander abheben." Das gehöre dazu, meint die Landtagspräsidentin. Deshalb rechne sie damit, dass der beginnende Bundestagswahlkampf auch großen Einfluss auf das Geschehen im baden-württembergischen Landtag haben werde. Allerdings müsse man dabei immer "fair und respektvoll" miteinander umgehen. Der erste Artikel des Grundgesetzes: "Die Würde des Menschen ist unantastbar", müsse immer im Kopf sein - das gelte für jeden, bekräftigt Aras.