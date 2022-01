Meine Nächte mit Muhammad Ali

Könnte Muhammad Ali am Montag seinen 80. Geburtstag erleben, würde er vielleicht den Auftrittsversuch von Novak Djokovic in Australien kritisieren, meint Martin Rupps.

Zu den denkwürdigen Nächten meines Lebens gehören jene, in denen ich wachgerüttelt wurde für eine Übertragung im Fernsehen. Dann brachte eine "Apollo"-Rakete eine amerikanische Flagge zum Mond. Oder der Boxer Muhammad Ali stieg vor einem Kampf auf die Waage. Er machte jedes Mal ein Spektakel daraus, erklärte sich zum Größten, verhöhnte den Gegner. Das rituelle Vorgeplänkel dauerte gefühlt so lange wie der spätere Kampf. Muhammad Ali kam gern mit sechs Runden aus. Am Montag würde das Größtmaul aller Großmäuler seinen 80. Geburtstag feiern.

Muhammad Ali, der am Montag 80 geworden wäre, und Joe Frazier bei ihrem Kampf am 28. Januar 1974 im Madison Square Garden, New York dpa Bildfunk picture alliance / dpa | UPI

Der Sender Arte braucht über sieben Stunden, verteilt auf vier Folgen, um das Leben von Muhammad Ali zu erzählen. Sie sind in der ARD Mediathek abrufbar. Dort steht auch der für mein Dafürhalten schönste aller Ali-Filme, die Dokumentation des "Rumble in the Jungle". Am 30. Oktober 1974 schlug Muhammad Ali George Forman in Kinshasa. Die Übertragungsqualität auf dem Bildschirm von Familie Rupps war schlecht wie immer, wenn Muhammad Ali boxte.

Für Schwarze mehr getan als Martin Luther King

Ali gehörte zu den wenigen Weltsportlern mit Persönlichkeit. Für die Gleichberechtigung von Schwarzen leistete er meines Erachtens mehr als Martin Luther King. Er zählte zu den wirkmächtigsten Verkündern des Islams in der westlichen Welt. Er lenkte den Blick auf einen unterschätzten, großartigen Kontinent namens Afrika.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Könnte Muhammad Ali seinen 80. Geburtstag erleben, würde er vielleicht den Auftrittsversuch von Weltsportler Novak Djokovic in Australien kritisieren. Oder einem Franz Beckenbauer oder Michel Platini vorhalten, dass sie ihre Hälse nicht voll genug kriegen können. Muhammad Ali fehlt. Auch mir und meinen Nächten.