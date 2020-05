SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will das geplante weitgehende Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie auf alle Wirtschaftsbereiche ausweiten. Für die Ausbeutung von Arbeitskräften dürfe es keine Toleranz geben, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nachdem es in mehreren Schlachtbetrieben Corona-Ausbrüche gegeben hat, stehen die Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen mit vielen osteuropäischen Beschäftigten in der Kritik. Die Mitarbeiter müssen dort oft in Sammelunterkünften und unter schlechten hygienischen Bedingungen leben.