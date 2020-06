Nach den deutschlandweiten Festnahmen ist für den Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs klar, dass es mehr Prävention und eine Sensibilisierung der Gesellschaft geben muss. Der Kampf gegen sexuelle Gewalt müsse zum nationalen Thema werden.

Der Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, fordert nach der Aufdeckung der schweren Missbrauchsfälle in Münster mehr Wachsamkeit und bessere Vorbeugung.

"Die betroffenen Kinder haben ein soziales Umfeld. Sie haben Nachbarn, gehen in Kitas, Schulen oder Sportvereine", sagter er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Montag.

Es kann nicht sein, dass nie jemand etwas bemerkt haben will. Johannes-Wilhelm Rörig, Bundesbeauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs

Mehr Anstrengung bei Prävention und Sensibilisierung

Laut Rörig brauche es nicht nur wirksame Strafverfolgungsinstrumente, sondern mehr Anstrengung bei Prävention. Es müsse eine breite Sensibilisierung und Aufklärung der Gesellschaft geben. "Der Kampf gegen sexuelle Gewalt muss als nationale Aufgabe verstanden werden", so Rörig. Er erwarte, dass das Thema auch bei allen Entscheidungsträgern in der Politik ankäme und dort als Querschnittsthema überall mitgedacht würde.

Röring sprach sich auch für eine "Schärfung der Ermittlungselemente" aus. Darunter versteht er eine EU-rechtskonforme Voratsdatenspeicherung von IP-Adressen und den verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Hauptverdächtiger war pädophil

Nach Angaben der Ermittler hat sich der Mann offen zu seiner Pädophilie bekannt und zweimal eine Therapie gemacht - angeblich mit Erfolg. Tatsächlich aber soll er Mittelpunkt eines ausgeklügelten Netzwerks zur Herstellung von kinderpornografischen Videos und Bildern gewesen sein. Sein heute zehnjähriger Stiefsohn soll den Ermittlern wichtige Hinweise zu mutmaßlichen Mittätern gegeben haben.

Der Hauptverdächtige soll gemeinsam mit weiteren mutmaßlichen Tätern Kinder sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben. Bilder und Videos der Taten bot der Hauptverdächtige im Darknet an.

Mutter arbeitete wohl in Kita

Nach Informationen des WDR hat die Mutter des Hauptverdächtigen bis zu ihrer Festnahme als Erzieherin in einer Kita gearbeitet. Die Behörden ermitteln demnach aber nur im familiären Umfeld der Frau:

Dauer 1:23 min Mutter des Hauptverdächtigen hat in einer Kita gearbeitet Mutter des Hauptverdächtigen hat in einer Kita gearbeitet

Ermittler: "Wir gehen davon aus, dass noch weitere Fälle und Täter ans Licht kommen"

Der Stiefsohn und weitere betroffene Kinder sind jetzt in Obhut des Jugendamtes. Die Polizei Münster ermittelt weiter auf Hochtouren. Viele Datenträger müssten noch entschlüsselt werden, so ein Ermittler. Er und seine Kollegen gehen davon aus, dass noch weitere Fälle und Täter ans Tageslicht kommen werden.

Der Fall war am Freitag bekannt geworden, nachdem in mehreren Bundesländern Verdächtige festgenommen worden waren. Die Ermittler stellten inzwischen mehr als 500 Terabyte anspruchsvoll verschlüsselten Materials sicher. Nach der Auswertung der ersten Daten gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass bislang nur ein kleiner Teil der mutmaßlichen Verbrechen bekannt geworden ist. Von elf Festgenommenen sitzen sieben in Untersuchungshaft.

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe geschockt über die Dimension des Falls

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) sagte, er sei bestürzt, dass Münster zum Schauplatz der schrecklichen Taten geworden sei.

"Unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken sind bei den Kindern, die nun in sicheren Einrichtungen sind und dort umfassende professionelle Hilfe bekommen." Der Fall zeige in erschreckender Weise, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern und die Brutalität der Täter viel größere Dimensionen habe, als noch vor wenigen Jahren allgemein bekannt gewesen sei.

Täter benutzten hochprofessionelle IT-Technik

In einer Zwischendecke der Gartenlaube des Haupt-Beschuldigten hatten die Ermittler Kameras zur Aufzeichnung der Taten und mehrere Speicherkarten gefunden. Nachdem der Mann schon zweimal wegen Verbreitung von Kinderpornografie zu Bewährungsstrafen verurteilt worden war, habe das Familiengericht aber keinen Anlass gesehen, den Stiefsohn des Beschuldigten aus der Familie zu nehmen, sagt Oberbürgermeister Lewe.

Nach dem Missbrauchsfall mit hochprofessioneller Technik fordert Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter eine deutlich verbesserte personelle und technische Ausstattung bei der Polizei.

"In einem solchen Fall stellen wir beim Blick in die kriminalpolizeiliche Praxis fest, dass wir über unsere Grenzen hinaus kommen." Sebastian Fiedler, Bund deutscher Kriminalbeamter, im WDR

Fiedler lobte, dass Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) das Thema Kindesmissbrauch zur Chefsache erklärt habe: "Es reicht aber nicht aus, mit kleinen Schritten voranzugehen was die Ausstattung und was die Qualifikation angeht", sagte Fiedler. Jetzt seien riesengroße Schritte notwendig. Ein Plus an Experten wie IT-Techniker für Verschlüsselungstechnik oder Leute, die sich mit Opferanhörung auskennen, sei notwendig.