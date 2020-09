Der Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, warnt vor einem generellen Vertrauensverlust in die Polizei. Hintergrund sind die Vorfälle in Nordrhein-Westfalen. Dort sind 29 Polizistinnen und Polizisten suspendiert worden, weil sie an rechtsextremen Chatgruppen teilgenommen haben sollen. Münch sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", dies seien Vorfälle, die das Vertrauen in die Polizei erheblich erschütterten.

Deshalb müsse man mit aller Deutlichkeit immer wieder sagen, dass rechtsextremes Gedankengut in der Polizei keinen Platz hätte und mit aller Konsequenz verfolgt würde, so Münch. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter hat nach den Vorfällen eine wissenschaftliche Studie zu rechtsextremen Tendenzen bei der Polizei gefordert.