In New York sind die Preise des Musiksenders MTV vergeben worden. An Lady Gaga gingen insgesamt fünf Auszeichnungen - unter anderem als Künstlerin des Jahres. Wegen der Corona-Pandemie wurden für die live im Fernsehen übertragene Preis-Verleihung mehrere Bühnen im Freien aufgebaut - unter anderem auf einer Aussichtsplattform über Manhattan und in einem Autokino im New Yorker Stadtteil Brooklyn.