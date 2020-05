per Mail teilen

Am Mount Everest gibt es jetzt Mobilfunk-Empfang nach 5G-Standard. Das haben der chinesische Netzwerkausrüster Huawei und China Mobile mitgeteilt. Sie errichteten nach eigenen Angaben an der chinesischen Nordseite drei Mobilfunkstationen mit Glasfaserkabeln - bis zu einer Höhe von 6.500 Metern. Der Gipfel des Mount Everest ist mehr als 8.800 Meter hoch. Bisher funktionierte die Kommunikation am höchsten Berg der Erde nur über Funk oder Satelliten-Telefone.