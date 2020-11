Nach dem Anschlag in Wien werden in Österreich mehrere radikal-islamische Moscheen geschlossen. Innenminister Karl Nehammer und Kultusministerin Susanne Raab wollen dazu bei einer Pressekonferenz in Kürze Details nennen. Am Montag hatte ein 20-jähriger Islamist in Wien vier Menschen getötet. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat den Anschlag für sich reklamiert.