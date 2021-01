per Mail teilen

Im Prozess um den gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat das Oberlandesgericht Frankfurt sein Urteil verkündet. Doch nach dem Richterspruch soll die politische Aufarbeitung weitergehen.

Wegen des Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) hat das Oberlandesgericht Frankfurt den 47-jährigen Hauptangeklagten Stephan E. zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Schuld wiege besonders schwer, deshalb bleibe die Entscheidung über die Sicherungsverwahrung einer zweiten Gerichtsverhandlung zu Ende der Haftzeit vorbehalten, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel bei der Urteilsverkündung.

Die Bundesanwaltschaft hatte dem Hauptangeklagten Stephan E. vorgeworfen, Lübcke wegen seines Einsatzes für Flüchtlinge aus rechtsradikaler, fremdenfeindlicher Gesinnung getötet zu haben. Vom zweiten Vorwurf des versuchten Mordes an dem Asylbewerber Ahmed I. wurde Stephan E. freigesprochen. Die Bundesanwaltschaft bemängelt das und will in Revision gehen.

Bewährungsstrafe für den Mitangeklagten

Der 44-jährige Mitangeklagte Markus H. ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Diese lautet auf ein Jahr und sechs Monate wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ursprünglich war H. wegen Beihilfe zum Mord angeklagt gewesen. Die Anklage hatte ihm vorgeworfen, den Täter politisch radikalisiert zu haben.

Während der Verhandlung wurde er aus der Untersuchungshaft entlassen, er bleibt auf freiem Fuß. Beide Angeklagten waren viele Jahre in der rechten Szene aktiv. Die Bundesanwaltschaft will auch das Urteil gegen Markus H. vom Bundesgerichtshof überprüfen lassen und geht deshalb in Revision.

Lübcke war im Juni 2019 nachts auf der Terrasse seines Hauses in Kassel erschossen worden. Insgesamt wurde an 44 Tagen vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt.

Gedenken an Walter Lübcke: "Es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten."

"Verantwortung des Staats klären"

Doch nach dem Urteil soll die politische Aufarbeitung weitergehen. Die hessische SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser hat im SWR Tagesgespräch gefordert, dass jetzt die Verantwortung des Staates geklärt werden müsse.

Offen sei zum Beispiel die Frage, warum der mutmaßliche Täter nicht mehr unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden gestanden habe - obwohl dieser schon vorher strafrechtlich in Erscheinung getreten sei.