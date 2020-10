Der Weltärztebund hat einen zweiten Lockdown in Deutschland als unausweichlich bezeichnet, wenn die Infektionszahlen weiter steigen. 20.000 Neuinfektionen am Tag sieht er als Obergrenze an.

"Dann gerät die Lage außer Kontrolle!" Frank Ulrich Montgomery Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery sagte der "Rheinischen Post", bei 20.000 Neuinfektionen am Tag liege die Schmerzgrenze. Den Gesundheitsämtern sei es dann nicht mehr möglich, Infektionsketten nachzuverfolgen. Nur durch einen Lockdown ließe sich das Virus dann noch bremsen. Am Freitagmorgen hatte das Robert-Koch-Institut das zweite Mal in Folge mehr als 11.000 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet. Berchtesgaden als Vorbild Damit es nicht so weit kommt, empfiehlt Montgomery lokale Lockdowns wie zum Beispiel in Berchtesgaden. Der Mediziner sieht das als Vorbild für ganz Deutschland. Der Weltärztepräsident dämpft die Hoffnungen auf die Wirkung eines Impfstoffs. Selbst wenn es nächstes Jahr einen gebe, dauere es zwei bis drei Jahre, bis die gesamte Bevölkerung geimpft sei. Abstand halten und Masken tragen sei die nächsten Jahre angesagt. "Eine bundesweite Maskenpflicht für alle Schulen, etwa ab Klasse drei, kann helfen, Schulschließungen zu verhindern", so Montgomery weiter. Derzeit gilt eine Maskenpflicht in der Regel erst für die weiterführenden Schulen.