Meinung: Der nächste Winter droht bestimmt

Vielleicht werden wir im kommenden Winter ganz wörtlich enger zusammenrücken, meint Martin Rupps. Wärme ist teilbar wie Brot und Lachen.

Der Werbespruch „Der nächste Winter kommt bestimmt“ stößt diesmal sauer auf. Uns erwartet eine Energiekrise mit Ansage, wenn Gas immer knapper und teurer wird. Auf ein neues, größeres Handy kann ich im Zweifel verzichten, auf Energie zum Heizen und Kochen nicht. Berechtigte Existenzängste mischen sich dabei auch mit typisch deutscher Hysterie.

Jetzt, wo es wieder um Grundbedürfnisse des Lebens geht, kommen Erinnerungen auf. Als Kind habe ich Heizöl aus dem Tank in die Wohnung gepumpt. Meine Großeltern heizten nur einen Raum in der Wohnung, die Küche oder – am Sonntag – die "gute Stube". Im Schlafzimmer meiner Eltern, wo ich die ersten „Asterix"-Bände las, war es immer kalt. Nein, eine Nachttemperatur von 17 Grad in der Wohnung schreckt mich nicht. Weil ich am Tag arbeite, kann ich in der Nacht schlafen - anders als Berufstätige, für die der Feierabend um 22 Uhr oder später beginnt.

Energiekrise mit Ansage

Vielleicht wird das nächste Weihnachten eines, bei dem wir ganz wörtlich enger zusammenrücken. Eine warme Wohnung ist teilbar wie Brot und Lachen. Meine Mutter erzählt häufig, wie ihrer Familie in der Not der Nachkriegsjahre geholfen wurde. Wenn ich irgendwie helfen kann, möchte ich das tun.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Mich sorgt, dass dieses existentielle Thema zum Zankapfel von Parteipolitik wird. Eine Debatte über beheizte Turnhallen für Bedürftige, wie sie die Union führt, finde ich Unfug.