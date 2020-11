In Paris hat die Fashion Week begonnen. Online. Wegen Corona. Die Pandemie hat auch die Modebranche schwer erwischt. Erst waren die Läden zu wegen des Lockdowns, jetzt halten sich die Kunden zurück oder wandern aus den Geschäften in die Internet-Shops ab.

Anne Häfner berät junge Designerinnen und Designer. Sie sieht darin eine Chance, "aus dieser Idee einen Wandel zu kreieren für die Modebranche." Nicht mehr stur dem Kollektionskreislauf zu folgen, sondern „viel eher auf bedarfsgerechteres Kaufverhalten einzugehen und auf den Kunden besser einzugehen – das ist die Chance, die wir vielleicht jetzt durch die Corona-Krise haben.“

Dabei sind leere Kassen das Hauptproblem für viele kleine Modestudios: sie hätten kein finanzielles Polster und stünden vor einer ungewissen Zukunft. Die Herbst- und Winterkollektionen zu designen und zu schneidern koste Geld. "Das einzige, was da helfen kann, ist, dass die Konsumenten auf die kleinen lokalen Läden gucken und sie mehr unterstützen können."

Die Start-Ups ihrerseits setzten verstärkt auf den Online-Handel. Gleichzeitig werde der Kundenkontakt wichtiger, angefangen vom Lieferservice bis zur Beratungshotline per Videoschalte.

Mode müsse außerdem nachhaltiger werden, weil viele Menschen in der Krise nicht mehr so viel Geld hätten und nach Mode verlangten, die langlebiger und vielseitig kombinierbar ist, rät Designer-Beraterin Häfner.

Stardesigner Michalsky: "Mode muss nachhaltig sein!"

Eine Sichtweise, die der Modeschöpfer Michael Michalsky unterstützt: "Ich bin schon seit Jahren ein Verfechter davon, weniger zu kaufen und nachhaltiger zu kaufen", sagte der frühere Adidas-Chefdesigner im SWR. Er gehe davon aus, dass es ihm viele Modefans in dieser Zeit gleichtäten. "Mode muss wieder begeistern. Sie ist leider austauschbar geworden. Man kann überhaupt nicht mehr Schritt halten mit den permanenten Trends." Früher habe es eine Frühjahr-, Sommer-, Herbst- und Wintersaison gegeben und man habe sich die ganze Saison lang überlegt, was man sich kauft. "Inzwischen gibt es Fast-Fashion-Ketten, wo jede Woche was geliefert wird – und ich frage mich, wer soll das denn alles kaufen?"

"Die Krise als Chance begreifen!" Michael Michalsky

Auch Stardesigner Michalsky rät Mode-Neulingen, die Krise als Chance zu begreifen. Kleinststudios seien viel flexibler als große Modeketten: "Man liest ja gerade, wer alles seinen Laden zumacht, weil es alles so austauschbar und nicht begehrlich ist." Dieser Trend sei schon vor Corona da gewesen, die Krise habe ihn nur noch beschleunigt.

Michael Michalsky bedauert, dass die Pariser Fashionweek nur im Internet stattfindet: "Stoffe, Bewegung, Musik, Atmosphäre, Models, Licht – das kommt halt alles live besser rüber." Trotzdem habe er schon vor einiger Zeit begonnen, seine Models nach der Show in einem 3D-Scanner abzuscannen. Daraus würden Avatare produziert. "Diese Avatare können Mode unheimlich cool vorführen." So einen Avatar, glaubt Michael Michalsky, werden in Zukunft alle Kunden haben, "mit dem wir dann online besser einkaufen und alles was es gibt, anprobieren können."