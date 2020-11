Die Preise für Mobilfunktarife liegen in Deutschland im Vergleich mit zwölf anderen Industrieländern im Durchschnitt. Das ist das Ergebnis einer Studie des Internet-Branchenverbandes Bitkom.

In Deutschland seien die Mobilfunkpreise offenbar besser als der Ruf, teilte der Branchenverband Bitckm mit. Vor allem die Einsteigertarife sind demnach in Deutschland relativ günstig. Menschen, die wie der deutsche Durchschnittsverbraucher telefonieren und ins Internet gehen, zahlen laut der Studie weniger für ihren Mobilfunktarif als etwa Japaner, US-Amerikaner und Schweizer.

Nutzer, die ihr Smartphone vor allem für soziale Netzwerke und Messenger-Dienste benutzen und maximal fünf Gigabyte verbrauchen, zahlen in Deutschland ähnliche Preise wie in Großbritannien, Frankreich und in den Niederlanden.

"Was die Kosten angeht, so ist Mobilkommunikation in Deutschland viel günstiger als angenommen. Der deutsche Mobilfunkmarkt ist hart umkämpft, vor allem bei Einsteigertarifen ist der Preisdruck hoch." Bitkom-Präsident Achim Berg

Polen und Italien am günstigsten

Die günstigsten Tarife gibt es laut der Studie in Polen und Italien. Am teuersten sind sie in der Schweiz, den USA und in Japan. Für die Studie verglich das Martkforschungsunternehmen Tarifica die Preise der Mobilfunkanbieter im August in zwölf Industrienationen miteinander. Flatrate-Tarife wurden nicht untersucht.