Geräuscharm in die Geschichtsbücher

Noch kein Koalitionsvertrag ist so diszipliniert und geräuscharm verhandelt worden wie diesmal, meint Martin Rupps. Er führt das auf die hitzige öffentliche Stimmung in der Pandemie zurück.

Wie immer sich die geplante Bundesregierung auch anstellen mag – ihre Protagonistinnen und Protagonisten haben bereits Großes geleistet. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verhandelten Koalitionswillige so diszipliniert und geräuscharm wie diesmal. Sitzungen nur tagsüber nach Stundenplan. Längenvorgaben für Ergebnispapiere. Kaum Durchstechereien an die Öffentlichkeit. Das alles gelang unter erschwerten Bedingungen, mit drei eigenständigen Parteien am Verhandlungstisch.

Die Protagonistin und die Protagonisten der geplanten Ampelkoalition haben ihren Zeitplan für die Koalitionsverhandlungen eingehalten dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Woher diese historische Disziplin und Effizienz? Nein, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Christian Lindner haben vorher keine Exerzitien im Schweigen absolviert. Nach meinem Dafürhalten lag es an der Pandemie. Sie wühlt die Menschen in Deutschland seit langer Zeit auf. Mit Rekordinzidenzen noch mehr als bisher. Olaf Scholz und Co. könnten sich gedacht haben: Um uns herum herrscht Furor, da müssen wir uns zusammenreißen.

Verstärkend kam das schlechte Beispiel der Union hinzu. Die FDP hätte lieber mit ihr regiert, doch die Spitzenpolitiker von CDU und CSU traten sich vor und nach der Bundestagswahl öffentlich vor das Schienbein. Grüne und FDP mussten fürchten, dass die Unsportlichkeit in der Union auf ein Regierungsbündnis überspringt.

Der starke Start der geplanten Ampelkoalition lässt darauf hoffen, dass der Ton im rauen Regierungsalltag freundlich bleibt. Auch – hoffentlich bald – ohne das Coronavirus.