Trotz eines massiven Polizei- und Militär-Aufgebots demonstrieren in der belarussischen Hauptstadt Minsk wieder mehr als hunderttausend Menschen gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Polizisten und Soldaten sind bisher nicht gegen die Demonstranten vorgegangen. Um zu verhindern, dass noch mehr von ihnen kommen, wurden allerdings die Metrostationen im Zentrum von Minks gesperrt. Auch das mobile Internet funktioniert nicht richtig. Die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja hat von ihrem Exil aus die Menschen in Belarus für morgen zu einem Generalstreik aufgerufen. Heute läuft Tichanowskajas Ultimatum an Lukaschenko aus. Darin wird unter anderem sein Rücktritt gefordert.