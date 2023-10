Meinung: Ministerpräsident Söder - Ein Alien sucht nach dem richtigen Maß

Boris Rhein und Markus Söder freuen sich sehr unterschiedlich über ihre Wahlsiege für CDU und CSU. Peter Knetsch findet, dass die beiden nicht einmal derselben Spezies angehören.

Die zwei Landtagswahlsieger, Boris Rhein in Hessen und Markus Söder in Bayern, haben auf den ersten Blick einiges gemeinsam: dichtes Haar, feste Fingernägel, sie sind volksnah und politisch geschmeidig. Der auffälligste Unterschied: Ein Fünftel der Hessen kennt Ministerpräsident Rhein nicht, also nicht persönlich nicht, sondern rein optisch. Rhein - der große Unbekannte.

Die Kolumne von Peter Knetsch können Sie hier auch als Audio hören:

Das oder die Maß

Ganz anders Söder, den erkennen alle, wahrscheinlich sogar noch mehr, und trotz Bekanntheitsbonus kommt ein für CSU-Verhältnisse mäßiges Wahlergebnis raus. "Mäßig", das richtige Maß, ist das entscheidende Stichwort. Das richtige Maß ist in Bayern "die Maß", identitätsstiftend, quasi Maß aller Dinge. Die Maß und das Maß haben kurioserweise dieselbe Schreibweise, dieselbe Bedeutungsherkunft, nur das grammatikalische Geschlecht schwankt. Die Maß entzieht sich also der deutschen Rechtschreibung wie die CSU der CDU. Das weiß Söder natürlich, aber er schummelt.

Bayern-Häuptling Söder

Er hat zwar fast immer eine Maß in der Hand, vorzugsweise einen Steinkrug. Aber - und das ist Söders Trick - in dieser Steinkrug-Maß befindet sich für Außenstehende unsichtbar in der Regel Cola Light. Das ist schwierig fürs dampfig-bierzeltige Image eines Bayern-Häuptlings. Mit dem Steinkrug gaukelt er also Wählerinnen und Wählern vor, dass er einer von ihnen sei, ein Bayer und Mensch.

Der wandelbare Söder

Eine Täuschung. In der Biologie nennt man das Mimikry, also die Fähigkeit, sich in Gestalt und Farbe Fressfeinden anzupassen und dadurch unerkannt zu bleiben. Söder betreibt also politisches Mimikry. Nicht nur im Bierzelt. Wie könnte es sonst sein, dass er je nach Windrichtung Bäume und Bienen, Bratwürste und Atomkraftwerke und ab und zu einen handelsüblichen Hetzblatt-Kenner umarmt? Demnächst hilft Söder vielleicht sogar einem Geflüchteten über die oberbayerisch-mittelfränkische Grenze und keiner regt sich auf - wie kann das alles sein? Ich vermute, dass Mimikry-Cola-Maß-Präsident Söder ganz andere Pläne hat, nur um seine wahre Identität zu verschleiern.

Demnächst spricht er hanseatisch, schrumpft, bekommt Haarausfall und spricht nur noch Wumms-Deutsch. Aber auch das wird nur eine Zwischenstation sein. Denn irgendwann wird er gemeinsam mit Elon Musk in eine Rakete steigen, grün anlaufen, weiter schrumpfen und seinen Heimatplaneten anfliegen. Den Mars.