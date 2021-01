Der Lebensmittelhersteller Milupa ruft mehrere Produkte zurück. In einigen Packungen von "Kindermüsli Früchte", "Kindermüsli Bircher" und von "Kinder-Porridge Hafer & Früchte" habe man Apfelstiele gefunden. Diese können in Ausnahmefällen in die Atemwege gelangen und zu Verletzungen im Mundraum führen. Die Produkte wurden den Angaben zufolge ab dem 11.9.2020 ausgeliefert und in Drogeriemärkten, im Lebensmitteleinzelhandel sowie online verkauft. Betroffen sind Produkte mit verschiedenen Haltbarkeitsdaten:

Milupa Kindermüsli Früchte 400g, MHD: 28.12.2021

Milupa Kindermüsli Bircher 400g, MHD 26.10.2021, 19.12.2021, 18.01.2022

Milupa Kinder-Porridge Hafer & Früchte 400g, MHD 20.10.2021, 01.12.2021, 16.01.2022