Die Bundesregierung macht in der Corona-Krise Milliardengeschenke. Frau Merkel und Herr Scholz hören kommendes Jahr mutmaßlich auf. Die von ihnen angehäuften Schulden bleiben zurück.

Das 130 Milliarden schwere Konjunkturpaket der Bundesregierung erfüllt mich mit Sorge. Aktuell 1,7 Millionen Kurzarbeiter werden die Sozialsysteme massiv belasten. Lufthansa und Bahn erhalten Milliardenhilfen. Deutschland pumpt so viel Geld wie noch nie in nationale, europäische und globale Förderprogramme. Wer zählt die Summe des zugesagten Geldes eigentlich zusammen? Und wer sagt, wie wir und kommende Generationen dafür aufkommen sollen?

Die Bundesregierung hat ein Konjunkturpaket mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro geschnürt. Imago imago images / Steinach

Viele Ökonomen plädieren in Krisenzeiten für ein antizyklisches Verhalten des Staates: Wenn das Volk knapp bei Kasse ist, dreht die Regierung den Geldhahn auf. Wer achtet aber darauf, dass jetzt nicht zu viel Geld aus dem Hahn schießt? Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Weitere Rufe nach Finanzhilfen sind wahrscheinlich und dürften erhört werden. Dreieinhalb Monate nach Beginn der Corona-Krise scheinen im politischen Berlin alle Kontrollmechanismen außer Kraft gesetzt. Alle Sicherungen durchgebrannt.

Es lief auch diesmal, wie es immer läuft. Laut ersten Meldungen über das Konjunkturpaket dachte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) an ein Volumen von 80 Milliarden. Dann war von 100 die Rede. Am Ende stand die Zahl 130. Im Politikbetrieb springt in Krisen der immer gleiche Alarmmotor an: Wo sich Finanzlöcher auftun, werden sie gestopft. Möglichst wenige Bürger sollen unter der Krise leiden. Wer weiß eigentlich, ob wir uns derlei panikartig geschnürte Geldpakete ganz wörtlich noch leisten können? Und was soll uns einfallen, wenn eine neue Finanzkrise kommt oder der türkische Präsident Millionen Flüchtlinge nach Mitteleuropa weiterziehen lässt?

Darauf müssen Frau Merkel und Herr Scholz, die mutmaßlich im nächsten Jahr aus ihren Ämtern scheiden, keine Antworten mehr geben. Die von ihnen angehäuften Schulden lassen sie allerdings zurück.