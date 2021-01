Länder und Kommunen bekommen vom Bund mehr Geld für den ÖPNV. Das soll Bus und Bahnen attraktiver machen und die Verkehrswende bringen. Mannheims Bürgermeister Christian Specht spricht von "neuen Dimensionen" für die Kommunen.

Es geht um bundesweite Projekte rund um die Schiene: Ob U-Bahn- oder Straßennetze, stillgelegte Trassen, Haltestellen oder Bahnhöfe – mit dem Geld soll ausgebaut und repariert werden. Das Ziel: Der Öffentliche Personennahverkehr soll attraktiver werden und der Bundesregierung helfen, ihre Klimaziele einzuhalten.

Großes Plus für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Der Bund will die Fördermittel aufstocken und in diesem Jahr auf 665 Millionen Euro verdoppeln. Bis 2031 sollen insgesamt gut 5,2 Milliarden Euro mehr in die Länderhaushalte fließen.

Für Baden-Württemberg heißt das, dass zu den bereits versprochenen gut 17 Milliarden Euro noch einmal rund 600 Millionen Euro kommen. Das Geld soll unter anderem in den Ausbau und die Elektrifizierung der Hochrheinbahn zwischen Basel und Singen fließen. Außerdem in die Regionalstadtbahn Neckaralb und in das Projekt S-Bahn Donau-Iller rund um Ulm. Das Verkehrsministerium in Stuttgart freut sich über das zusätzliche Geld. Damit komme man bei den Nahverkehrsprojekten schneller voran, heißt es.

Bei Rheinland-Pfalz kommen auf die schon zugesagten 7,6 Milliarden noch mal fast 270 Millionen Euro oben drauf. Was genau das Verkehrsministerium in Mainz mit dem Zuschuss plant, ist jedoch noch unklar.

Specht: Bürger sollen das Auto stehen lassen

Mannheims Erster Bürgermeister, Christian Specht (CDU), spricht von einer "neuen Dimension" für die Kommunen, um in den ÖPNV investieren zu können. Specht sagte im SWR, es gehe nicht nur darum, neue Fahrzeuge anzuschaffen, sondern auch um mögliche neue Linien und die Digitalisierung im Verkehr: "Der ÖPNV soll so attraktiv gemacht werden, dass der Bürger tatsächlich das Auto stehen lässt."

Mannheim will größere Projekte anpacken

Wie viel Geld die Stadt Mannheim bekommt, weiß Specht noch nicht. Aber, so der CDU-Politiker, es gehe jetzt um Investitionen und Maßnahmen, die die Förderkriterien bisher nicht erfüllt hätten. Diese würden jetzt möglich: "Wenn man einen größeren Fuhrpark oder Elektrobusse hat, dann braucht es andere Anforderungen an die Betriebshöfe und an die Mitarbeiter." Solche Maßnahmen können jetzt gefördert werden.