Der Mietendeckel für 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin bleibt juristisch umstritten. Das Berliner Landgericht ist der Ansicht, dass dem Land Berlin dazu die Gesetzgebungskompetenz gefehlt habe. Das Landgericht will diese Frage nun dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Das Verfassungsgericht wiederum hat am Donnerstag Eilanträge von Berliner Vermietern und anderen gegen das Verhängen von Bußgeld abgelehnt. Damit ist aber noch keine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Mietendeckels gefallen. Die rot-rot-grüne Landesregierung von Berlin will mit dem Gesetz den rasanten Anstieg der Mieten bremsen. Es ist Ende Februar in Kraft getreten.