Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat seine Partei zum Auftakt des Parteitags in Kalkar zur Mäßigung aufgerufen. Er forderte die Mitglieder dazu auf, sich klar von Krawallmachern und Provokateuren in den eigenen Reihen zu distanzieren. Ein immer enthemmteres Auftreten führe nicht zu mehr Erfolg. Auch dass AfD-Abgeordnete Störer in den Bundestag gelassen hätten, wirke abschreckend auf viele Wähler. Meuthen warnte die Parteimitglieder zudem davor, von einer Corona-Diktatur zu sprechen. Die Politik der Bundesregierung sei zwar nicht angemessen, aber Deutschland sei keine Diktatur. Der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland kritisierte Meuthens Rede als verfehlt und spalterisch. Sie habe zu viel Verbeugung vor dem Verfassungsschutz enthalten. Die AfD will auf dem Parteitag ein Renten- und Sozialkonzept beschließen. Über dieses Thema streitet die Partei seit Jahren.