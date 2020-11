Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat seine gestrige Rede auf dem Bundesparteitag gegen Kritik verteidigt. Das sei ein Ordnungsruf an die Partei gewesen, der ihm notwendig schien, sagte Meuthen dem Fernsehsender Phoenix. Die Partei müsse ihre Anliegen in einem angemessenen Ton vorbringen. Mit einem Überdrehen schade sie der eigenen Sache. Meuthen hatte in seiner Rede dazu aufgerufen, sich klar von Krawallmachern und Provokateuren in den eigenen Reihen zu distanzieren. Er nannte es unter anderem nicht klug, von einer "Corona-Diktatur" zu sprechen. Das richtete sich auch gegen AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland, der den Begriff im Bundestag benutzt hatte. Gauland nannte Meuthens Rede "spalterisch".