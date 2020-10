Nach der Metropolitan Opera haben auch die New Yorker Philharmoniker ihre Saison abgesagt. Bis Mitte Juni nächsten Jahres würden keine regulären Konzerte stattfinden, teilte das Orchester mit. Für das Ensemble sei es das erste Mal in ihrer fast 180-jährigen Geschichte, dass eine gesamte Saison abgesagt worden sei. Die Konzerthalle der Philharmoniker in Manhattan ist wegen der Pandemie seit März geschlossen. Sie hatten gehofft, bereits im Januar wieder auftreten zu können. Die Philharmoniker überbrücken die Zeit mit Online-Konzerte und kleineren Auftritten an öffentlichen Orten in New York.