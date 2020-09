Nach den Messerangriffen in Birmingham hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann, der auf Passanten eingestochen haben soll, sei am frühen Morgen in einer Wohnung in Birmingham aufgegriffen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord und sieben Mordversuche vor. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Tat, ein Hassverbrechen oder eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Banden gibt es bisher nicht. Laut Polizei wurden die Menschen anscheinend wahllos angegriffen.