In Großbritannien sind bei unterschiedlichen Zwischenfällen mehrere Menschen durch Stiche verletzt worden. Die Polizei von Birmingham sprach von einem schweren Vorfall kurz nach Mitternacht, möglicherweise habe es sogar mehrere Angriffe gegeben. Genaue Opferzahlen und Hintergründe seien aber noch nicht bekannt. In London wurden am späten Samstagabend fünf Menschen durch Messerstiche verletzt. Messerstechereien sind ein großes Problem in Großbritannien, es hat zudem auch Terrorangriffe mit Stichwaffen gegeben.