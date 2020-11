Frankreich ist heute von drei möglicherweise terroristischen Angriffen erschüttert worden. In Nizza hat ein Mann in der größten Kirche der Stadt drei Menschen erstochen und sechs verletzt. Der Täter wurde festgenommen, die Terrorstaatsanwaltschaft ermittelt. Im südfranzösischen Avignon hat die Polizei einen Mann erschossen, der Passanten mit einer Waffe bedroht haben soll. In Saudi-Arabien wurde ein Wachmann des französischen Konsulats niedergestochen, der einheimische Angreifer wurde festgenommen. In einer ersten Reaktion hat der Französische Islamrat die Tat in Nizza scharf verurteilt und die Muslime in Frankreich aufgerufen, alle Feiern zum Geburtstag des Propheten Mohammed abzusagen.