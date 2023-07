Meinung: Moral-Gewitter über Friedrich Merz

per Mail teilen

Auch nach dem ZDF-Sommerinterview des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz wackelt die Brandmauer der Partei kein bisschen, meint Martin Rupps.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich im ZDF-Sommerinterview für eine Zusammenarbeit mit AfD-Wahlbeamten auf kommunaler Ebene, sprich mit Bürgermeistern und Landräten, ausgesprochen. Dafür erntet er Kritik aus allen Parteien, auch seiner eigenen (zum Beispiel in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz) und von Journalisten. In einem Fernsehbeitrag am Morgen hieß es, Friedrich Merz bringe die Brandmauer seiner Partei "endgültig ins Wanken".

AfD-Landrat nicht wegzubeamen

Ich sehe nichts im Wanken. Friedrich Merz anerkennt die politische Wirklichkeit, dass jetzt auch Wahlbeamte von der AfD kommen. Einen AfD-Landrat in Thüringen kann man sich wegwünschen, aber nicht wegbeamen. Auch der CDU-Parteitagsbeschluss - grundsätzlich keine Zusammenarbeit mit der AfD - erscheint mir nicht berührt. Das Hinnehmen eines AfD-Bürgermeisters ist eine passive Handlung, eine Koalition zwischen CDU und AfD wäre eine aktive. Das schließt der CDU-Vorsitzende weiter aus.

Gleichwohl bedeutet Friedrich Merz' Satz ein Signal. Die Einladung an AfD-Wähler, zur CDU zurückzukommen. Diesen Wunsch eines Parteivorsitzenden kann ich nachvollziehen. Doch prompt holen Moralisten aller Lager ihre Keulen hervor. Bewusst bauschen sie auf, was Merz gesagt hat, um selbst politisch Kapital zu schlagen. Selbstkritik läge näher. Die AfD erzielt ihre hohen Umfrage-Werte nicht aus eigener Kraft, sondern verdankt sie der Schwäche der anderen Parteien.

Das Moral-Gewitter, das über Friedrich Merz niedergeht, erreicht nach meinem Dafürhalten genau das Gegenteil von dem, was es bewirken will: Es nährt Vorbehalte gegen die politische Klasse. So wird die AfD nicht wieder einstellig.