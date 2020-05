per Mail teilen

Landwirte, Einzelhändler, Gastronomen - die Corona-Krise gefährdet zahllose Jobs. Ganz besonders leiden Kulturschaffende. Ihnen hat Kanzlerin Merkel mehr Hilfe versprochen.

Die Bundeskanzlerin verspricht Künstlerinnen und Künstlern, die Kulturlandschaft zu retten, stehe ganz oben auf der Prioritätenliste der Bundesregierung. Auch nach der Pandemie soll die breite, vielfältige kulturelle Landschaft weiter existieren können.

Bundeskanzlerin Merkel im Podcast:



In ihrer wöchentlichen Videobotschaft wendete sich Merkel direkt an die Kulturschaffenden. Sie wisse, dass dies eine sehr, sehr schwere Zeit für sie sei. Und sie sichert ihnen weiterhin Unterstützung zu. Obwohl die Kultur im Wesentlichen Sache der Bundesländer ist, versichert die Kanzlerin, dass die Bundesregierung bei ihren Hilfsprogrammen die Bedürfnisse der Kreativwirtschaft immer mitgedacht hat, zum Beispiel beim Programm für Solo-Selbstständige. Das hilft auch denen, so Merkel, die permanente Ausgaben für Atelierkosten, Mieten und anderes haben.

Kulturrat will Klarheit zu Infrastrukturfonds

Beim Deutschen Kulturrat zeigt man sich erleichtert, auch wenn die Zeit drängt. Dass der Kulturbereich ganz oben auf der Prioritätenliste stehe, sei eine wichtige Information. Jetzt brauche es Klarheit über den angekündigten nationalen Kultur-Infrastrukturfonds. Nur der kann nach Ansicht des Kulturrats die kulturelle Infrastruktur, also die breite, vielfältige kulturelle Landschaft erhalten.