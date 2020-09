Kanzlerin Merkel besucht erstmals eine Sitzung des nordrhein-westfälischen Kabinetts. Am Nachmittag steht ein Termin in der Zeche Zollverein in Essen auf dem Programm.

Die Corona-Krise und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft stehen auf der Themenliste. Aber natürlich richten sich die Augen auch auf Armin Laschet (CDU). Immerhin bewirbt er sich um den Partei-Vorsitz und ist damit ein potentieller Kanzlerkandidat. Industriekultur statt Prunkschloss Im Juli hatte Angela Merkel (CDU) an einer Sitzung des bayerischen Landeskabinetts im prunkvollen Schloss Herrenchiemsee teilgenommen. Die Zeche Zollverein - früher die weltweit größte Steinkohlezeche, heute Unesco-Welterbe - wird ein Kontrastprogramm dazu sein. Hier wollen Merkel und Laschet sich über den Strukturwandel im Ruhrgebiet austauschen. Als Präferenz in Sachen Kanzlerkandidatur wollte Merkel schon ihren Besuch am Chiemsee nicht verstanden wissen - auch wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) da gerade als Krisen-Manager gefeiert wurde und die Deutschen ihn sich laut Umfragen als nächsten Kanzler wünschen. In der Frage ihrer Nachfolge lege sie sich "eine besondere Zurückhaltung" auf, so Merkel damals. Das dürfte auch bei ihrer Reise nach Nordrhein-Westfalen gelten. Vom Lockerer zum Hardliner Laschet war zuletzt vom Corona-Lockerer auf eine harte Linie im Kampf gegen das Coronavirus umgeschwenkt: NRW ist das einzige Bundesland, in dem Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht eine Maske tragen müssen. Wie die Corona-Krise weitergeht, wird wohl auch für seine bundespolitischen Ambitionen entscheidend sein. Allerdings gilt das seit der Panne bei den bayerischen Teststationen auch für Söder.