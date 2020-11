Die Pflege älterer Menschen mit Demenz oder Alzheimer ist schon in normalen Zeiten eine Herausforderung, erst recht jetzt, in Zeiten der Corona-Krise. Diese Menschen sind auf besonders enge Beziehungen mit ihren Pfleger*innen angewiesen. Was bedeutet es, wenn die bisherigen Kontakte, vor allem durch die eigene Familie, ausbleiben? Susanna Saxl, Sprecherin der Deutschen Alzheimer Gesellschaft, hat SWR-Aktuell-Moderator Arne Wiechern die Probleme erklärt. mehr...