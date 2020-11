Bundeskanzlerin Merkel und einige Oberbürgermeister wollen die steigenden Zahlen von Corona-Infizierten in Großstädten eindämmen. Es soll Maskenpflicht und Sperrstunden geben und auch die Bundeswehr soll eingesetzt werden.

Steigt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf 35 innerhalb einer Woche, kann das Robert Koch-Institut auch Experten in die Stadt senden. Das gilt auch für Experten der Bundeswehr. Sie sollen die Krisenstäbe beraten. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und elf Oberbürgermeister und Bürgermeister deutscher Großstädte geeinigt.

Wenn die Zahl der Neuinfektionen auf über 50 pro 100.000 Einwohner steigt, solle es eine erweiterte Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und gegebenenfalls auch Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen für die Gastronomie geben. Außerdem gelten dann Teilnehmerbeschränkungen für Veranstaltungen und private Feiern.

Verstärkter Schutz in Alten - und Pflegeheimen

Auch Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen sollen an die Infektionszahlen angepasst werden. Der Bund stellt sicher, dass die Kosten von regelmäßigen Schnelltests von Bewohnern, Patienten, Besuchern und Personal übernommen werden.

Bund und Länder wollen Gesundheitsämter unterstützen

Sind die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung überfordert, sollen Bund und Land personelle Unterstützung leisten. Falls der Anstieg binnen zehn Tagen nicht zum Stillstand komme, seien "weitere gezielte Beschränkungsschritte unvermeidlich".

Bundeskanzlerin Merkel warb um Verständnis für Beschränkungen, die vor allem die Gastronomie hart treffen. Oberstes Ziel sei aber, das öffentliche Leben wenn irgend möglich nicht nochmals so weit herunterzufahren, wie dies im Frühjahr notwendig gewesen sei.

Jetzt sind eben die Tage und Wochen, die entscheiden, wie Deutschland im Winter in dieser Pandemie dasteht. Bundeskanzlerin Angela Merkel

Merkel appelliert an die Geduld der jungen Menschen

Merkel appellierte vor allem an junge Leute, sich an Regeln zu halten. Sie sagte, junge Menschen fänden Einschränkungen von Feiern oder eine Sperrstunde vielleicht übertrieben. Sie fragte dann aber, ob es nicht wert sei, ein wenig Geduld zu haben und an die Familie und Großeltern zu denken. Sie erwähnte auch die Chance etwa auf Ausbildungsplätze. Oberste Priorität sei es, die Wirtschaft am Laufen zu halten und dass Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen gehen könnten.