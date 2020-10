per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich auf schärfere Corona-Regeln geeinigt. Sie sollen in Regionen zum Teil schon gelten, in denen es mehr als 35 Neuinfektionen in der Woche pro 100.000 Einwohner gibt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs haben am Mittwoch stundenlang über schärfere Corona-Regeln beraten. Die Maskenpflicht soll – wie es der Bund vorgeschlagen hat – in Regionen schon erweitert werden, wenn dort die 35er-Marke überschritten wird. Dann soll eine Maske Pflicht werden, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen. Das haben Bund und Länder nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur beschlossen. Eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Sperrstunde in Regionen über der 50er-Marke

Bei der Sperrstunde konnte sich der Bund gegen die Länder demnach nicht durchsetzen. Sie wird in betroffenen Regionen zwar kommen – aber erst ab einem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche. Der Bund wollte sie schon ab der 35er-Marke einführen. Die Sperrstunden sollen in den betroffenen Regionen generell um 23:00 Uhr beginnen. Bars und Clubs sollen geschlossen werden.

Lokale, Bars und Clubs gelten unter Infektionsgesichtspunkten als riskant, weil sich hier viele Menschen auf engem Raum aufhalten. Vor allem wenn viel Alkohol getrunken wird, werden die Abstandsregeln erfahrungsgemäß seltener eingehalten. Das wird vor allem in der kalten Jahreszeit ein Problem, wenn die Wirte im Freien keine Tische mehr aufstellen können.

Mehrere Hotspots haben schon Sperrstunden verhängt

Die Sperrstunde würde aber auch viele Restaurants treffen, die sorgfältige Sicherheitskonzepte ausgearbeitet haben und anwenden. So stehen heute beispielsweise die Tische weiter auseinander als vor der Pandemie.

Mehrere Städte mit hohen Zahlen von Corona-Neuinfektionen haben bereits Sperrstunden verhängt. So müssen in Berlin seit dem vergangenen Wochenende Restaurants, Bars und Kneipen von 23.00 bis 6.00 Uhr morgens geschlossen sein. Auch in Bremen gibt es eine solche Regelung.

Maximal zehn Teilnehmer aus zwei Haushalten auf privaten Feiern

Auch bei der Teilnehmerzahl auf privaten Feiern waren die Länder nicht auf dem Kurs des Bundes. In Regionen mit stark steigenden Corona-Neuinfektionen werden private Feiern grundsätzlich auf zehn Gäste und zwei Hausstände begrenzt. Auch diese Regelung gilt in Regionen ab einem Wert von 50 Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner.

Auch im öffentlichen Raum von Gegenden über der 50er-Marke soll es strikte Beschränkungen geben: Hier dürfen sich nur noch maximal zehn Personen treffen. Sollten die neuen Maßnahmen den Anstieg der Neuinfektionen nicht zum Stillstand bringen, sollen sich nur noch bis zu fünf Personen oder die Angehörigen zweier Hausstände im öffentlichen Raum treffen dürfen.