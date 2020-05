Öffnen die Spielplätze? Was ist mit den Kitas? Fragen über Fragen, die die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder im Gespräch klären will - ein volles Programm.

Der Bund hat vorgeschlagen, dass Spielplätze, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten unter Auflagen und Hygiene-Vorschriften wieder öffnen dürfen. Das geht aus der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratung mit den Ländern hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Außerdem sollen Gottesdienste und Glaubensveranstaltungen wieder möglich sein. Wann die Lockerungen der Corona-Maßnahmen genau umgesetzt werden, entscheiden die Länder. Über weitere größere Lockerungen wollen Bund und Ländern erst am 6. Mai entscheiden. Es sei jetzt noch zu früh, um die Auswirkungen der letzten Öffnungen bewerten zu können.

Vor den Beratungen mit der Kanzlerin hat sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) für ein unterschiedliches Tempo bei weiteren Lockerungen ausgesprochen. Der CDU-Politiker begründete das im SWR Tagesgespräch damit, dass der Norden weniger stark vom Infektionsgeschehen betroffen sei, als der Süden.

Ähnlich argumentiert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). In grundsätzlichen Fragen müsse es darum gehen, sich um größtmögliche Einigkeit zu bemühen, sagte Dreyer in der "Welt", aber: "Dabei muss es immer auch Raum für regional unterschiedliche Ausgestaltungen geben, da Regionen unterschiedlich stark betroffen sind.

Keine weitreichenden Lockerungen erwartet

Vor rund zwei Wochen gab es nach den Gesprächen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder einige Lockerungen: So durften zum Beispiel Geschäfte teilweise wieder öffnen.

Für dieses Mal werden aber keine großen Lockerungen erwartet. Wie es etwa mit Gastronomie und Tourismus weiter geht, soll erst am 6. Mai entschieden werden. Um 14 Uhr beginnt die Telefonschalte, zuvor will das Corona-Kabinett unter Vorsitz von Merkel über entsprechende Vorschläge des Bundes beraten.

Ein Thema: Kinder in der Corona-Krise

Wie soll es bei Kitas und Schulen weitergehen? Darum wird es unter anderem vorraussichtlich gehen. Die Kultusminister hatten dazu bereits Vorschläge erarbeitet. Aber auch hier werden Entscheidungen erst am 6. Mai erwartet.

Wie geht's mit der Fußball-Liga weiter?

Auch über das Thema Fußball will die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten sprechen. Sind irgendwann im Mai in der Bundesliga und in der Zweiten Liga zumindest die sogenannten Geisterspiele möglich? Die Deutsche Fußball-Liga hat dazu ein Konzept erarbeitet. Doch was hält die Politik davon?

Gottesdienste, Krankenhäuser, Museen

Auch wenn einige Länder schon vorgeprescht sind, soll auch darüber gesprochen werden, wie Gottesdienste in Zukunft abgehalten werden können. Ebenso stehen mögliche Öffnungsregeln für Museen zur Diskussion. Außerdem soll daran erneut darüber nachgedacht werden, wie bei der Belegung von Intensivbetten vorgegangen werden soll.