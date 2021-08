Die SWR-Dokumentation "Merkel-Jahre" zeichnet die Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach. Die politische Bilanz einer Frau, die enorme Krisen gemeistert, aber keine große Rede, keine begeisternde Idee entwickelt hat.

Am Montagabend lässt Das Erste 16 "Merkel-Jahre" noch einmal Revue passieren. Die SWR-Dokumentation zeichnet wichtige Ereignisse nach und bittet Weggefährten um eine kritische Bilanz. Mensch, ist Franz Müntefering (SPD) alt geworden, habe ich gedacht. Peer Steinbrück schießt noch immer seine Worte wie Torpedos ab. Wolfgang Schäuble (CDU) fehlt auch bei dieser Rückschau nicht, er hat alle Kolleginnen und Kollegen politisch überlebt.

Die Regierungsjahre von Angela Merkel (CDU) waren immer wieder von Krisen geprägt. ard-foto s1 ARD-foto.de

Die Dokumentation ruft die fortdauernde Krisenhaftigkeit der "Merkel-Jahre" in Erinnerung: Finanz- und Flüchtlingskrise, Griechenland-Bankrott, Corona-Pandemie. Die Interviewpartner deuten an, dass die Bundesregierung nicht immer krisenfest war. Die Sparkonten in der Finanzkrise für sicher zu erklären, entbehrte jeder Grundlage. Dass Griechenland dank Angela Merkel nicht aus der Eurozone geflogen ist, entpuppt sich im Film als politische, keinesfalls sachgerechte Entscheidung.

Eindrucksvoll vermittelt der Film die Sachlichkeit und Nüchternheit, die das Regierungshandeln von Angela Merkel bestimmt. Sachlich und nüchtern erzählen auch Weggefährten über sie. Wer hofft, eine lustige Anekdote über Angela Merkel zu hören oder zu erfahren, ob sie einmal Tränen in den Augen hatte, wird enttäuscht.

„Merkel-Jahre. Am Ende einer Ära“ in der ARD und der Mediathek Die Dokumentation wird am 30.8.2021 um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Ab Freitag, 29. Oktober 2021, sind drei Teile von je 30 Minuten Länge in der ARD Mediathek abrufbar, ebenso auf dem SWR Doku Youtube-Kanal und dem SWR Instagram-Kanal.

Der starke Film lässt mich zwiespältig zurück. Angela Merkel hat in vielerlei Hinsicht einen tollen Job gemacht. Deutschland 16 Jahre lang vor Schlimmerem bewahrt. Aber in dieser Zeit keine große Rede gehalten, keine charismatische Persönlichkeit für ihre Nachfolge gefördert, keine begeisternde Idee entwickelt. Das bleibt mein Anspruch an eine Frau oder einen Mann im Kanzleramt, so schwer die Zeiten auch sind.