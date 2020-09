per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Digitalisierung der Schulen mit Hochdruck voranzutreiben. In ihrem Video-Podcast sagte Merkel, man brauche digitale Bildungsformate als unverzichtbare Ergänzung zum Präsenzunterricht. Kinder und Jugendliche dürften nicht die Verlierer der Pandemie sein - dies sei ihr auch persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Am kommenden Montag will Merkel mit den Kultusministern der Länder über das weitere Vorgehen beraten.