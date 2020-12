Niemand mag schärfere Corona-Regeln. Manche müssen sie aber beschließen. Und dann möglichst schnell jemanden finden, der Schuld hat. Und jemanden, der bis zuletzt aufopferungsvoll gekämpft hat, sagt Jan Seidel in seiner Kolumne.

Manchmal frage ich mich, wie sich das wohl anfühlt. Da schalten sich also am Donnerstag die Ministerpräsidenten der Länder mit dem Kanzleramt zusammen und beraten mit Angela Merkel, wie es in der Corona-Krise weitergehen soll.

Die Kolumne von Jan Seidel

Die Dramaturgie bei solchen Gesprächen ist einigermaßen klar: Wenn die Regeln verschärft werden sollen, braucht es einen Guten und einen Bösen. Oder wie die Ministerpräsidenten sagen würden: Es braucht 16 Ministerpräsidenten – und eine Kanzlerin. Weil jeder Ministerpräsident seinem Landesvolk natürlich sagen muss, dass er bis zuletzt gekämpft hat. Also: Die bösen Regeln, die kommen vom Bund – von der Merkel, und vom Spahn … und die Lockerungen, die haben dann die Ministerpräsidenten erkämpft. Für ihre Leute.

Und Angela Merkel sitzt wahrscheinlich vor solchen Treffen da und kann sich schon ungefähr vorstellen, was da gleich auf sie zurollt: Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern sagt, dass sie grundsätzlich für strengere Vorgaben ist, aber eben nicht in Meck-Pomm, weil da wohnt ja so gut wie niemand und da passiert auch so gut wie nix. Und da kann man ihr auch so gut wie nicht widersprechen. Der Kretschmer aus Sachsen weiß, dass er ein rebellisches kleines Völkchen verwaltet, der braucht also auch ne Extra-Wurst – Hochzeiten wieder zu zweit, Grillfeste zu dritt, oder halt irgend sowas. Dann kommt noch der Hasselhoff aus Sachsen-Anhalt, der immer ein bisschen wirkt wie ein top-motivierter Vermessungs-Fachbeamter im Urlaub, und sagt, dass bei ihm in Sachsen-Anhalt noch weniger los ist als in Meck-Pomm, und dass doch bitte alle Maßnahmen angemessen sein sollten. Und es mindestens karierte Masken geben sollte, oder asymmetrische Ohrhenkel, oder irgendwie so. Und natürlich muss auch Armin Laschet aus NRW irgendwie eingepflegt werden, weil der ja auch noch Kanzlerchancen hat – zumindest theoretisch. Naja, und wenn der Laschet, dann natürlich auch der Söder.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Und dann … treten am Ende alle vor die Presse und sagen: Es war wirklich hart, ich war nicht der Böse, ich war der Gute – ich habe das Maximale für mein Bundesland rausgeholt. Liebe Wähler, Ihr könnt mich beim nächsten Mal wiederwählen!

Und dann sitzt Angela Merkel vielleicht manchmal da … und seufzt einfach. Und stellt dann wieder fest, dass sie ja beim nächsten Mal gar nicht wiedergewählt werden will. Oder soll. Und wie schön das vielleicht manchmal auch ist.