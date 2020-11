per Mail teilen

In einer 25-minütigen Regierungserklärung hat Kanzlerin Merkel im Bundestag die neuen Corona-Beschränkungen verteidigt: Man dürfe nicht warten, bis die Intensivstationen voll seien. Denn dann wäre es zu spät. Die Opposition wirft der Regierung vor, das Parlament zu übergehen.

Nur durch konsequente Kontaktbeschränkungen ließe sich der sprunghafte Anstieg der Neuinfektionen bremsen. Daher seien die beschlossenen Beschränkungen auch "geeignet, erforderlich und verhältnismäßig", betonte Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

„Wir befinden uns zu Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage.“ Kanzlerin Angela Merkel

Es gebe kein anderes, milderes Mittel als konsequente Kontaktbeschränkungen, um das Infektionsgeschehen auf ein beherrschbares Niveau zu bringen, sagte Merkel weiter. Es gehe darum, die Kontakte in den kommenden Wochen auf ein "absolut notwendiges Minimum zu reduzieren".

Warnung vor Verharmlosung

In ihrer Rede griff sie auch die Kritik an den getroffenen Entscheidungen auf: "Kritische Debatte schwächt nicht die Demokratie, sie stärkt sie", so Merkel. Allerdings warnte sie vor "populistischer Verharmlosung". Das sei unrealistisch und auch unverantwortlich. Angesichts der jetzigen Situation sei Rücksichtnahme und Solidarität gefragt.

Gleich zu Beginn wurde ihre Rede von Zwischenrufen der AfD unterbrochen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) musste eingreifen und die Abgeordneten zu Disziplin ermahnen.

Lindner: Schließungen überzogen

FDP-Chef Christian Lindner warf der Regierung in seiner Antwort "aktionistisches Krisenmanagement" vor. Die Schließungen von Gastronomiebetrieben sei überzogen. Er stellte die Frage, was passieren solle, wenn die Fallzahlen nach den Weihnachtsferien wieder steigen.

"Droht dann im Januar mit der dritten Welle auch der dritte Lockdown? Und dann später die vierte Welle mit dem vierten Lockdown?" FDP-Chef Christian Lindner

Außerdem kritisierte er, dass bei den Entscheidungen das Parlament nicht einbezogen wurde. Bundesregierung und die 16 Ministerpräsidenten der Länder hatten die Maßnahmen am Mittwoch gemeinsam beschlossen.

Gauland kritisiert "Kriegs-Kabinett"

Auch AfD-Fraktionschef Alexander Gauland verurteilte die Alleingänge von Regierung und Ministerpräsidenten im sogenannten Corona-Kabinett. Deutschland werde von einem "Kriegs-Kabinett" regiert, sagte er. "Eine Corona-Diktatur auf Widerruf ist auch keine Lösung", so Gauland. Zudem müsse man abwägen - auch zum Preis, dass Menschen sterben. Im Straßenverkehr gäbe es auch keine Toten, wenn der Verkehr eingestellt würde. Er warnte vor einem zweiten Lockdown: "Das verkraften wir nicht."

Grüne: Unvorbereitet in den Herbst gegangen

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckart beklagt, dass man sich nicht auf den Herbst vorbereitet und dann zunächst völlig uneinheitlich reagiert habe. So sei aus der Infektionskrise eine Vertrauenskrise geworden.