Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten, die Taten von Hanau und Halle - diese Anschläge hätten gezeigt, wie wichtig es sei, zu widersprechen und Haltung zu beweisen, meint die Deutschlandstiftung Integration - und hat deswegen eine neue Initiative gestartet.

Mit der Initiative #MeineStimmeGegenHass will die Deutschlandstiftung Integration Opfern von Hass und Hetze eine Stimme geben. Außerdem soll denjenigen, die Anfänge von Hass erkennen, Mut gemacht werden, ihre Stimme zu erheben und zu widersprechen.

Menschenwürde wehrhaft verteidigen

Der Vorsitzende der Stiftung, der frühere Bundespräsident Christian Wulff, sagte im SWR, er sehe die Unantastbarkeit der Menschenwürde in Deutschland in Gefahr. Diese stehe am Anfang des Grundgesetzes und müsse "von allen wehrhaft verteidigt werden." Die Taten von Kassel, Hanau oder Halle hätten offenbart, dass es nicht bei verbalem Hass bleibe, sondern "ins Töten" übergehe.

Widerspruch ist nötig

Es reiche nicht aus, zu trauern und zu klagen, man müsse etwas tun, erklärte der frühere Bundespräsident. Er glaube nicht daran, dass die Täter, die Anschläge begangen hätten, vorher immer unauffällig gewesen seien und man nichts von ihrer Gesinnung hätte bemerken können. Deutlicher Widerspruch, Gespräche und Werben um die Grundordnung könnten durchaus Erfolg haben. „Ich glaube, am Ende kann man so manchen von seinem Tun abbringen, abhalten, wenn viele dem widersprechen.“

Wulff: "Das kann nicht so bleiben"

Der Stiftungsvorsitzende forderte ein gesellschaftliches Klima der Vielfalt, welches offen für andere Ansichten und Herkünfte ist. Dafür wolle er sich auch künftig einsetzen, selbst, wenn ihm persönlich dafür Hass und Hetze entgegenschlage. „Ich glaube, manche haben zu stark das Gefühl, sie würden still und heimlich unterstützt in ihren Auffassungen. Und das muss sich ändern in unserem Land. Das kann so nicht bleiben, sonst werden wir weitere Anschläge erleben“, sagte Wulff.

Auch der DFB macht mit



Die neue Initiative will die Todesopfer rechter und rassistischer Angriffe in Deutschland ins Gedächtnis rufen und gegen Rassismus, Hass und Rechtsextremismus mobilisieren. Dazu gibt es eine Website, Anzeigen und Fernsehspots. Die Kosten von 250.000 Euro teilen sich die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), und die Bundeszentrale für politische Bildung. Zu den Unterstützern gehört außerdem der Deutsche Fußball-Bund.