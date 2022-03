Meinung: Mein Zupfkuchen bleibt russisch

Wer jetzt russischen Wodka oder Kaviar aus dem Sortiment nimmt, schadet Menschen, die für Putins Angriffskrieg nichts können, meint Martin Rupps.

Im 16. Jahrhundert gab es einen Bildersturm. Reformatoren räumten Gemälde und Skulpturen aus Kirchen, damit die karg und prunklos wurden. Seit dem Überfall auf die Ukraine erleben wir den Wodkasturm. Discounter-Ketten entfernen russische Produkte, darunter Wodka, aus ihren Regalen. Ein Gastronom im Schwäbischen kippte seinen Wodka-Vorrat weg. Eine badische Bäckerei-Kette strich die Herkunftsbezeichnung beim Russischen Zupfkuchen. Nach einem Proteststurm im Netz nahm sie die Entscheidung wieder zurück.

Eine Bäckerei im Badischen wollte ihren Zupfkuchen nicht mehr "Russischen Zupfkuchen" nennen. Nach einem Proteststurm kehrte sie zum alten Namen zurück imago images IMAGO / Panthermedia

Alles das geschieht, wie uns Geschäftsleute und Unternehmenssprecher glauben machen wollen, aus Solidarität mit dem ukrainischen Volk, das Wladimir Putin bombardieren lässt. Ich habe so meine Zweifel, wenn Unternehmen, die vom Tagesgeschäft leben, politische Statements abgeben. Vielleicht fürchtete der Bäckermeister, dass ein "russischer" Zupfkuchen nicht mehr gekauft wird, genauso Discounter mit Wodka und Kaviar im Regal.

Ich finde es richtig, dass jetzt ein in Deutschland engagierter russischer Dirigent wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin die Kündigung erhielt oder Gerhard Schröder nicht länger Ehrenmitglied beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist. Angehörige von Putins Netzwerk sollen in öffentliche Acht fallen, nachdem ihr Clanchef diesen schrecklichen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Aber ein Wodkasturm schadet unter anderem den Menschen in Russland, die das Getränk hergestellt haben, und unschuldig am Morden ihres Präsidenten sind. Deutsche Führungspolitiker haben seit Beginn des Krieges betont, dass sie klar trennen zwischen dem russischen Volk und dem Aggressor an seiner Spitze. Sie können das nach meinem Dafürhalten noch deutlicher tun.

Und was den Russischen Zupfkuchen angeht: Er kommt gar nicht aus Russland. Den Namen erfand ein Hersteller von Backmischungen. Die Russen selbst nennen ihn angeblich Deutscher Quarkkuchen.