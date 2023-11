Meinung: Gewinnalarm beim Sauerbraten

per Mail teilen

Die Gastronomie schreit wegen der Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer auf. Sie soll die Kirche im Dorf lassen, meint Martin Rupps.

FDP und CDU in Baden-Württemberg zoffen sich darüber, dass die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf 19 Prozent steigt. Coronabedingt war der Satz gesenkt worden, versehen mit dem Verfallsdatum von zunächst 31. Juni 2021 und dann 31. Dezember 2023. Auch in der Redaktionskonferenz haben wir uns heute über diese Frage gezofft.

„Das merken die Leute direkt“, argumentierte mein Kollege, der sich gegen eine Rückkehr zu den 19 Prozent aussprach. Restaurants seien die letzten Publikumsmagnete in sterbenden Innenstädten. Da dürfe man Essengehen nicht noch teurer machen.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Preistreiber Energie- und Lebensmittelkosten

Meine Einwände waren bzw. sind ein prinzipieller und ein pragmatischer. Politiker müssen zu dem, was sie beschlossen haben, stehen. Wenn sie nach drei Viertel des Weges „umfallen“, beflügeln sie eine Kultur des Aufbohrens politischer Entscheidungen. Glaubwürdigkeit hat für mich viel mit Standhaftigkeit zu tun. Hinzukommt, dass die höhere Mehrwertsteuer nicht den Kohl fett, sprich das Schnitzel nicht wirklich teurer macht. Preistreiber sind die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten.

Der Artikel gibt die Meinung des Autors/der Autorin wieder. Meinungsartikel sind ausdrücklich subjektiv, bewerten ein aktuelles Thema und ordnen es ein. Persönliche Kritik und Einschätzungen in Meinungsbeiträgen stützen sich jedoch immer auf Fakten, die wir recherchieren und über die wir in unserem Angebot nach journalistischen Kriterien berichten - sorgfältig, wahrheitsgetreu und ausgewogen.

Natürlich, die Entscheidung der Bundesregierung erscheint willkürlich angesichts der vielen Prestigeprojekte, die SPD, Grüne und FDP nicht antasten wollen. Ich finde es schlimm, wie Scholz und Co. Haushaltspolitik mit dem Wunschzettel machen. Und doch: Auch die temperamentvolle, dem leiblichen Wohl förderliche Klientel der Gastronomen muss die Kirche im Dorf lassen.