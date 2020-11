In Deutschland fällt immer mehr Verpackungsmüll an. Nach neuen Zahlen des Umweltbundesamtes UBA waren es im Jahr 2018 pro Kopf fast 228 Kilo und damit insgesamt fast 19 Millionen Tonnen.

Im Vergleich zum Jahr 2010 sind das 18 Prozent mehr - und da sind die steigende Müllmenge in der Corona-Krise sowie der Trend zum "to go" noch nicht eingerechnet. Die Zahlen dürften also in den letzten zwei Jahren noch weiter nach oben gegangen sein.

Knapp die Hälfte des Verpackungsmülls stammt aus Privathaushalten - das sind vor allem Pizzakartons und Einweg-Kaffeebecher. Am problematischsten dabei ist die Zahl der Kunststoff- und Verbundverpackungen, weil hier die Recyclingquote deutlich unter 50 Prozent bleibt - mehr als die Hälfte des Plastikabfalls wird verbrannt. Die Ursache für den Zuwachs im Kunststoffbereich liegt beim wachsenden Online-Handel. Außerdem steige der Abfall, weil immer mehr Menschen Essen und Trinken "auf die Hand" mitnähmen, sagt SWR-Umweltredakteur Werner Eckert.

Industrie hat kein Interesse an Müllvermeidung

Derzeit würde die Industrie chemische Verfahren entwickeln, um Mehrschicht-Verpackungen und Folien aus dem Lebensmittelbereich zu trennen und wieder zu verwerten. Das sei deswegen wichtig, weil beispielsweise eine Plastik-Käse-Verpackung aus elf verschiedenen Schichten bestehen könne, so Eckert. Fortschritte gebe es aber nur im Bereich des Recycling. An der Vermeidung von Abfall arbeite die Industrie nicht, daran habe sie kein Interesse, denn „an der Vermeidung verdient niemand etwas".

Wir verpacken viel zu viel

Ein Verpackungsverbot oder eine Verpackungssteuer von Seiten der Politik seien nicht in Sicht und auch nicht zu erwarten, erklärte der SWR-Umweltredakteur. Allerdings könnte flankierende Gesetzgebung den Verpackungsmüll verringern. Wenn beispielsweise CO2-Preise demnächst auch für private Güter gälten, dann würden alle Erdölprodukte tendenziell teurer werden, also auch Plastikverpackungen. Nach wie vor bestehe aber das Problem, "dass wir einfach zu viel verpacken", so Eckert.