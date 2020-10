Die kommenden Weihnachtsferien sollen um mehrere Wochen länger werden. Ein erstaunlich einfacher und plausibler Vorschlag zur Eindämmung der Pandemie, meint Martin Rupps.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß und sein CSU-Kollege Stephan Pilsinger sprechen sich für längere Weihnachtsferien aus, um Schülerinnen und Schüler in der kalten Jahreszeit vor Corona zu schützen. Ploß will zwei bis drei Wochen dranhängen, Pilsinger vier. Dafür soll es im Gegenzug 2021 kürzere Oster- und Sommerferien geben.

Bundestagsabgeordnete der Union haben eine Verlängerung der Weihnachtsferien vorgeschlagen, um Schülerinnen und Schüler vor dem Coronavirus zu schützen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Vorschlag kommt sozusagen von der Seitenlinie - und nicht etwa vom Bildungsministerium in Berlin, Stuttgart oder Mainz. Vielleicht ist er deshalb erstaunlich einfach und plausibel. Nicht erst nach Weihnachten, schon heute macht die kühle Jahreszeit dem Schulbetrieb zu schaffen. Schüler, die neben häufig geöffneten Fenstern sitzen, werden leichter krank. Im Januar dürfte es absehbar kälter sein als heute. Die Fähigkeit zur vernünftigen Teilnahme am Unterricht gefriert.

Schüler stecken einander weniger an

Nicht nur Schüler, auch Lehrer sind in der Pandemie besonders gefordert. Ständig müssen sie darüber wachen, dass die Schüler Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Zwischendurch organisieren sie Laptops oder bemühen sich um zusätzliche Schulbusse. Schulbetrieb in Pandemie-Zeiten, mit geänderten Stundenplänen und versetzten Pausen, ist einfach nur Stress. Auch Lehrer haben ein Recht auf Erholung, was mit längeren Weihnachtsferien möglich würde.

Das wichtigste Argument bleibt die erhöhte Anfälligkeit für Infektionskrankheiten in der kalten Jahreszeit. Die Sonnenstunden sind kurz, es hängen keine Äpfel am Baum, wir halten uns überwiegend in beheizten Räumen auf. Das gilt auch für Schüler, die Ferien haben. Aber sie kommen zu dieser Zeit nicht in Massen zusammen und stecken einander nicht so leicht an – in der Schule dagegen schon.

Um zwei Wochen verlängerte Weihnachtsferien fände ich angemessen – in Baden-Württemberg gern auf Kosten der sogenannten Faschingsferien. Nach Ischgl will ja hoffentlich niemand im kommenden Jahr.