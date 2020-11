Immer mehr Menschen in Deutschland leben allein in ihrer Wohnung. Der Anteil der Einpersonenhaushalte lag zuletzt bei 42 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Mehr als 17 Millionen Menschen leben in einem solchen Haushalt. Dies war laut den Statistikern im Jahr 2019 die häufigste Haushaltsform in Deutschland, noch vor den Zweipersonenhaushalten.