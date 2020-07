Autobauer und Zulieferer wollen viele tausend Jobs streichen. Sogar im reichen mittleren Neckarraum hat der Strukturwandel begonnen, meint Martin Rupps.

Der Autobauer Daimler will mehr als 15.000 Stellen streichen und deutet die Möglichkeit betriebsbedingter Kündigungen an trotz der Beschäftigungsgarantie, die bis 2029 Kündigungen ausschließt. Auch Bosch und andere Zulieferer haben den Abbau vieler tausend Arbeitsplätze angekündigt. Gründe sind das nahe Ende des Benzinmotors und Umsatzeinbrüche durch die Corona-Krise.

Der Mercedes-Stern über dem Mercedes-Benz-Werk in Stuttgart-Untertürkheim. Die Corona-Krise trifft die Autobauer hart. dpa Bildfunk picture alliance/Sebastian Gollnow/dpa

"Beim Bosch" oder "beim Daimler" zu arbeiten bedeutete bis vor kurzem eine Lebensstellung. Auch für die Kinder und Kindeskinder. Diese Jobgarantie ist mit dem Jahr 2020 Geschichte. Auch im mittleren Neckarraum, einer der reichsten Regionen Deutschlands, ist der sogenannte Strukturwandel in vollem Gang. Eine Branche muss sich neu erfinden oder sie geht unter.

Heute beerdigt das Internet tausende Bankfilialen

Wirtschaftsgeschichtlich ist das ein ganz normaler Vorgang. Ende der fünfziger Jahren begann in Westdeutschland das Zechensterben. In den Siebzigern verschwanden viele tausend Bauernhöfe. Danach ersetzte der Computer Druckmaschinen und viele andere Analogtechniken mehr. Heute beerdigt das Internet tausende Bankfilialen.

Ich frage mich, ob die Fabriken von Daimler und Bosch einmal Symbole einer verloschenen Industrie sein werden wie Fördertürme und Abraumhalden. Auch wenn Daimler künftig E-Autos baut und Bosch Teile zuliefert, werden weniger Arbeitskräfte gebraucht als heute. Und anders als ein Bergwerk kann eine Fabrik auch anderswo stehen. In Brandenburg zum Beispiel, wo Tesla seine neue Fabrik baut, oder in China, dem größten Absatzmarkt für Autos.

Auf Daimler und Co. kein Verlass mehr

In den Unternehmen in und um Stuttgart geht die Angst vor einem "Detroit am Neckar" um. Einem Niedergang, wie ihn die einstige US-Autometropole erlebt hat. Ich wünsche mir, dass Landes- und Kommunalpolitiker die Dramatik der Lage deutlicher aussprechen als bisher. Und sich kluge Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft Gedanken über Alternativen machen. Auf Daimler und Co. ist kein Verlass mehr.