Stolbur in Rheinland-Pfalz erstmals 2006 nachgewiesen

In Rheinland-Pfalz wurde Stolbur an Kartoffeln erstmals 2006 nachgewiesen. Von 2007 bis 2010 wurde Stolbur bei einem Rheinland-Pfalz-weiten Monitoring in mehreren Praxisflächen festgestellt. Seit 2021 tritt Stolbur massiv auf; insbesondere in wärmebegünstigten Lagen wie dem Rheingraben und der Pfalz.

Quelle: Landwirtschaftsministerium RLP