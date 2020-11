per Mail teilen

Im Norden Äthiopiens hat es anscheinend ein Massaker an Zivilisten mit vielen Toten gegeben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von wahrscheinlich Hunderten Menschen, die mit Messern oder Macheten getötet worden seien. Augenzeugen hätten ausgesagt, das Massaker sei von Anhängern der Miliz TPLF verübt worden. Sie kämpft für die Unabhängigkeit der äthiopischen Region Tigray an der Grenze zu Eritrea. Die Vereinten Nationen haben die äthiopische Regierung aufgefordert, sofort Zugang für humanitäre Hilfe in der Region zu ermöglichen.