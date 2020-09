Die Maskenkontrollen des Polizeipräsidiums Aalen, unter anderem in Schwäbisch Hall, sind in der Bevölkerung weitgehend positiv aufgenommen worden. Im Main-Tauber-Kreis und im Kreis Schwäbisch Hall wird die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und an Haltestellen verstärkt kontrolliert. mehr...