Die 16 Gesundheitsminister der Länder haben sich darauf geeinigt, dass die Maskenpflicht auch im Einzelhandel wie bisher gelten soll. Es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei.

Die Maskenpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird in Deutschland vorerst weiterhin gelten - auch im Einzelhandel. Die 16 Gesundheitsminister der Länder einigten sich darauf, die Maskenpflicht nicht aufzuheben. Zur Begründung hieß es, es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei.

"Wichtiges Mittel im Kampf gegen das Virus"

Dass das Tragen einer Alltagsmaske helfe, die Ansteckungsgefahr zu verringern, darüber waren sich die Regierungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schon vor der Entscheidung der Gesundheitsminister einig.

"Die Maskenpflicht bleibt ein zentraler Bestandteil unserer Strategie", sagte eine Sprecherin des Staatsministeriums in Stuttgart. Und auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach sich für die Masken als "ein wichtiges, auch wissenschaftlich belegtes Mittel im Kampf gegen das Virus" aus.

Auch Merkel lehnt ein Ende der Masken ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt die seit dem Wochenende diskutierte Abschaffung der coronabedingt eingeführten Maskenpflicht in Geschäften ebenfalls strikt ab. Überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet sei, seien Masken ein wichtiges und aus heutiger Sicht auch weiter unverzichtbares Mittel, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin.

Harry Glawe löste Debatte über Maskenpflicht aus

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte die Debatte über ein baldiges Ende der coronabedingten Maskenpflicht im Handel in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" angefacht.

"Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten", so Wirtschaftsminister Glawe im Interview. Mecklenburg-Vorpommern hat die niedrigsten Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus bundesweit.